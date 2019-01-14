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В Ростовской области произошёл взрыв бытового газа в жилом доме

14 января 2019 07:45
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Новости России. Сотрудники экстренных служб спасли 7 человек, вынеся их из-под завалов на месте взрыва в Ростовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из жильцов обрушившихся квартир найден мертвым.

В Ростовской области произошёл взрыв бытового газа в жилом доме-1

В Ростовской области произошёл взрыв бытового газа в жилом доме-3

Под грудами стекла и бетона остаются 6 человек. ЧП произошло в городе Шахты. В одном из жилых домов прогремел взрыв, после чего рухнули четыре квартиры на 8 и 9 этажах.

В Ростовской области произошёл взрыв бытового газа в жилом доме-6

Из здания были эвакуированы 140 граждан. Предварительная версия произошедшего – взрыв бытового газа.

В Ростовской области произошёл взрыв бытового газа в жилом доме-9

# Взрыв газа # Фотофакт

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