В Ростовской области произошёл взрыв бытового газа в жилом доме

Новости России. Сотрудники экстренных служб спасли 7 человек, вынеся их из-под завалов на месте взрыва в Ростовской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из жильцов обрушившихся квартир найден мертвым.

Под грудами стекла и бетона остаются 6 человек. ЧП произошло в городе Шахты. В одном из жилых домов прогремел взрыв, после чего рухнули четыре квартиры на 8 и 9 этажах.