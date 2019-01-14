Премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян

Новости Армении. Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении. Соответствующий указ подписан 14 января президентом Арменом Саркисяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кандидатуру политика на пост премьера выдвинул блок «Мой шаг», который в декабре 2018-го получил большинство мест на выборах в парламент.

С успешным завершением важной политической кампании Пашиняна поздравил Президент Беларуси. Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие двух стран в различных областях будет способствовать укреплению дружбы между народами.