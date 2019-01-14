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Во время крушения грузового Boeing-707 в пригороде Тегерана выжил бортинженер

14 января 2019 17:45
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Новости Ирана. В Иране из потерпевшего крушение самолета извлекли тела 15-ти погибших. В катастрофе выжил лишь бортинженер. Его доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время крушения грузового Boeing-707 в пригороде Тегерана выжил бортинженер-1

Уже опознаны 10 жертв. На месте ЧП продолжают работать специалисты. Их задача – установить причины инцидента.

Во время крушения грузового Boeing-707 в пригороде Тегерана выжил бортинженер-4

Грузовой Boeing выполнял рейс из Бишкека в аэропорт Пайям. Однако по неизвестной причине пилоты решили приземлиться в другой воздушной гавани. При посадке они не справились с управлением. Самолет врезался в стену аэропорта и выкатился в зону жилых построек, после чего загорелся.

# Крушение # Фотофакт

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