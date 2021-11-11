«Грозитесь санкциями. Кому, за что?» Постоянный представитель России при ООН о ситуации на границе

Беларусь поддержали с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступая 11 ноября на Совете безопасности, Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал жесткий ответ западным странам, которые обвинили нашу страну в создании миграционного кризиса. Он напомнил, что целью беженцев является ЕС, а не Беларусь

Василий Небензя, Постоянный представитель России при ООН:

Напомню, что беженцы, которые находятся на границе с Польшей и Литвой, стремятся в Европу, они не стремятся остаться в Беларуси. Так кто создает кризис, строя заборы из колючей проволоки и массово стягивая военных к границе? Вы часто вспоминаете о полном уважении принципов международного гуманитарного права. А когда приходит время их соблюдать, перекладываете ответственность на других.

Хочу задать вам вопрос: это что, провальная политика Минска на Ближнем Востоке привела к появлению беженцев из Сирии на границе с Польшей и Литвой? Когда то же самое происходило на границах других стран Евросоюза или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому. А теперь грозитесь санкциями. Кому, за что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам, в Евросоюз? Не надо постоянно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую.