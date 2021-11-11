Польша не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу для оценки масштабов миграционного кризиса

Власти Польши не разрешили представителям Еврокомиссии посетить границу для оценки масштабов миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информационные агентства приводят слова официального представителя ЕК.
Власти Польши не разрешили представителям Еврокомиссии посетить границу для оценки масштабов миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информационные агентства приводят слова официального представителя ЕК.
Адальберт Янс, официальный представитель Еврокомиссии:
Наш диалог с Польшей продолжается, мы пока не получили подтверждения, что коллеги из Еврокомиссии получили возможность визита на границу. Мы, безусловно, подчеркиваем важность для нас этого визита.
«Грозитесь санкциями. Кому, за что?» Постоянный представитель России при ООН высказался о ситуации на границе.