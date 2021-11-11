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Польша не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу для оценки масштабов миграционного кризиса

11 ноября 2021 13:27
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Власти Польши не разрешили представителям Еврокомиссии посетить границу для оценки масштабов миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информационные агентства приводят слова официального представителя ЕК.

Польша не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу для оценки масштабов миграционного кризиса-1

Адальберт Янс, официальный представитель Еврокомиссии:
Наш диалог с Польшей продолжается, мы пока не получили подтверждения, что коллеги из Еврокомиссии получили возможность визита на границу. Мы, безусловно, подчеркиваем важность для нас этого визита.

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# Беженцы # Адальберт Янс # Фотофакт

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