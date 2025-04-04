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Дмитриев: администрация Трампа спасла мир от третьей мировой войны

04 апреля 2025 07:18
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Администрация лидера США Дональда Трампа, по словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, отвела угрозу третьей мировой войны и добилась успехов в урегулировании конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС.

Дмитриев: администрация Трампа спасла мир от третьей мировой войны-1

Фото: pixabay

При этом Дмитриев отметил результативность дискуссий и работу по возможным сценариям развития событий со стороны дипломатов, подчеркивая успехи команды Трампа в решении украинского вопроса.

# Международная политика # США # Новости США # политика США # Украина

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