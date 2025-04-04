Дмитриев: администрация Трампа спасла мир от третьей мировой войны

Администрация лидера США Дональда Трампа, по словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, отвела угрозу третьей мировой войны и добилась успехов в урегулировании конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС.
Администрация лидера США Дональда Трампа, по словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, отвела угрозу третьей мировой войны и добилась успехов в урегулировании конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС.
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При этом Дмитриев отметил результативность дискуссий и работу по возможным сценариям развития событий со стороны дипломатов, подчеркивая успехи команды Трампа в решении украинского вопроса.