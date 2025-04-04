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Путин и Трамп поговорят по телефону в ближайшее время

04 апреля 2025 07:04
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Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может состояться в ближайшее время. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Politico.

Издание утверждает, что следующие телефонные переговоры между лидерами государств могут произойти до или после предстоящих выходных.

«Есть ожидания, что телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных», – говорится в сообщении Politico, которое ссылается на источники в Европе.

Песков: разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется

# Владимир Путин # Дональд Трамп

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