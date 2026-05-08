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Митингующие школьники в Берлине предложили Мерцу «пойти на фронт»

08 мая 2026 17:23
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Эти майские дни, безусловно, серьезнейший тест на профпригодность, на политическую чистоплотность, да и просто на человечность, тест для тех, кто сегодня стоит у руля Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но не ведут ли они континент снова к очередной опасной черте на краю пропасти?

Ну а как иначе трактовать откровенно недипломатическое заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая, напомним, начинала свою карьеру в Таллине. Ну а сегодня вот так объяснила преступный запрет Дня Победы в Эстонии. 9 мая 45-го для ее страны, цитата, «начались зверства», поэтому здесь «не могут отмечать этот день как праздник», – цинично подчеркивает Каллас, и при этом ни слова о потерях эстонского народа в годы войны и освобождении ее страны от фашизма. 

А вот немецкий канцлер поздравил в соцсетях жителей ФРГ с днем освобождения от нацизма. Здесь, конечно, «зачет», но это только на первый взгляд. Пользователи тут же обратили внимание, что Мерц нарочито и подчеркнуто ни слова не сказал о тех, кто именно освободил Германию и Европу от «коричневой чумы». А вот за его намерения создать самую мощную армию в Европе канцлеру сегодня откровенно «прилетело» от митингующих школьников и их родителей в центре Берлина. Они предложили Мерцу, цитата, самому «пойти на фронт».

Но как бы политики ни пытались заложить в фундамент Евросоюза идею беспамятства, основанного на русофобии, их попытки переписать историю – лишь еще один фактор раскола на континенте. Чего стоит евроистерия вокруг планов словацкого премьера Роберта Фицо полететь 9 мая в Москву! Вот такую траекторию накануне опубликовали СМИ. Пару часов назад Германия сообщила, что самолет пересек их воздушное пространство. А вот страны Балтии и Польша подчеркнуто запретили движение над своей территорией.

Но, что показательно, Варшава на этом фоне попыталась еще и устроить откровенно грязный и циничный политический торг. «Если он – Фицо – разблокирует помощь Украине, то мы, возможно, сможем пойти на компромисс и открыть небо», – максимально язвительно на днях заявил глава польского МИДа. А это еще один симптом пандемии европейского беспамятства.

Но что стоит за ненавистью к историческим фактам о Второй мировой? Очевидно, эта показная и подчеркнутая ненависть попросту проплачена, уверена официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. 

# День Победы # Международная политика

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