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Для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН, пояснил Небензя

25 сентября 2024 07:17
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Причиной приезда президента Украины Владимира Зеленского на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк является поднятие ставок в конфликте. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости

Зеленский с «протянутой рукой» намерен убеждать страны Запада осуществить поднятие ставок в ситуации конфликта с Российской Федерацией и направить на смерть ради Украины своих граждан, перейдя таким образом в категорию участников конфликта с ядерной державой.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Василий Небензя

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