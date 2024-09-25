Причиной приезда президента Украины Владимира Зеленского на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк является поднятие ставок в конфликте. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости

Зеленский с «протянутой рукой» намерен убеждать страны Запада осуществить поднятие ставок в ситуации конфликта с Российской Федерацией и направить на смерть ради Украины своих граждан, перейдя таким образом в категорию участников конфликта с ядерной державой.