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Рейтинг Макрона упал до рекордного уровня

25 сентября 2024 06:28
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Президент Франции стремительно теряет доверие своих избирателей. По данным опроса, 3/4 респондентов считают, что Макрон не справляется со своими обязанностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг Макрона упал до рекордного уровня-2

Таким образом, рейтинг оказался самым низким за 7 лет пребывания на посту главы государства. Невысокого мнения жители Франции и о правительстве. Почти 60 % опрошенных уверены, что глава Кабинета министров должен как можно скорее уйти в отставку.

# Международная политика

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