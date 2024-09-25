Рейтинг Макрона упал до рекордного уровня

Президент Франции стремительно теряет доверие своих избирателей. По данным опроса, 3/4 респондентов считают, что Макрон не справляется со своими обязанностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, рейтинг оказался самым низким за 7 лет пребывания на посту главы государства. Невысокого мнения жители Франции и о правительстве. Почти 60 % опрошенных уверены, что глава Кабинета министров должен как можно скорее уйти в отставку.