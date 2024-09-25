Британское правительство отменило субсидии на отопление для пенсионеров

Тысячи британских пенсионеров рискуют замерзнуть насмерть этой зимой. С такими громкими заголовками вышли местные издания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что правительство Королевства решило отменить зимние субсидии на отопление. Ранее льготы предоставлялись 10 миллионам пожилых людей. И все из-за дефицита бюджета в 22 миллиарда фунтов стерлингов. Сэкономить решили на тех, кто уже не способен участвовать в финансировании государственных расходов.