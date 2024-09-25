России назвала условие окончания СВО

Небензя в ходе на заседания Совета Безопасности ООН подчеркнул, что народ Украины – это братский народ для России. Однако, добавил он, Западу необходимо дать возможность устранить «раковую опухоль», которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем». Если этого не произойдет, то СВО будет продолжена, пояснил Небензя.