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России назвала условие окончания СВО

25 сентября 2024 06:42
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Украинская власть – «раковая опухоль», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Небензя в ходе на заседания Совета Безопасности ООН подчеркнул, что народ Украины – это братский народ для России. Однако, добавил он, Западу необходимо дать возможность устранить «раковую опухоль», которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем». Если этого не произойдет, то СВО будет продолжена, пояснил Небензя.

# Василий Небензя # Международная политика

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