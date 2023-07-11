Детёныш сомалийского дикого осла родился в зоопарке Чили. Посмотрите на малыша

Новости Чили. Зоопарк Чили принимает поздравления, там на одного обитателя стало больше. На свет появился сомалийский дикий осел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. Зоопарк Чили принимает поздравления, там на одного обитателя стало больше. На свет появился сомалийский дикий осел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот вид находится под угрозой исчезновения. Во всем мире представителей этих животных осталось меньше 200. Поэтому радостные новости из Чили дают надежду на сохранение популяции.
Игнасио Идалсоага, директор зоопарка:
У нас есть пять молодых особей, которые будут заселять другие зоопарки мира, чтобы сохранить этот вид. Если бы не участие зоопарков, как наш, эти животные могли бы исчезнуть.
Зоопарк Буин принимает участие в международных программах по восстановлению вида. Сейчас встретить сомалийского дикого осла можно в Эфиопии. Однако ученые верят, что ареал обитания удастся увеличить. Ведь, например, в Чили этот малыш уже пятый. Ему имя пока не дали, а вот его новых друзей по вольеру зовут Лукреция и Ита. Они появились на свет в 2021 году.