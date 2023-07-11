В США самолёт рухнул на крышу ангара

Новости США. В США небольшой самолет рухнул на крышу ангара. ЧП произошло в аэропорту города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилоту чудом удалось выжить, он отделался легким испугом, получив незначительные травмы. Ангару повезло меньше – кроме пробитой крыши, в него вытекло около 200 литров топлива. На месте ЧП работают сейчас пожарные, эксперты выясняют причины произошедшего.