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В США самолёт рухнул на крышу ангара

11 июля 2023 08:22
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Новости США. В США небольшой самолет рухнул на крышу ангара. ЧП произошло в аэропорту города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США самолёт рухнул на крышу ангара-1

Пилоту чудом удалось выжить, он отделался легким испугом, получив незначительные травмы. Ангару повезло меньше – кроме пробитой крыши, в него вытекло около 200 литров топлива. На месте ЧП работают сейчас пожарные, эксперты выясняют причины произошедшего.

# Крушение # Новости США # Фотофакт

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