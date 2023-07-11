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Литва призвала создать постоянные военные базы НАТО на восточных границах

11 июля 2023 08:15
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Литва призвала создать постоянные военные базы организации Североатлантического договора на восточных границах. Как заявил президент принимающей саммит НАТО страны, мешающий этому акт об отношениях и сотрудничестве между Альянсом и Москвой надо признать недействительным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва призвала создать постоянные военные базы НАТО на восточных границах-1

Согласно документу, который был подписан более четверти века назад, члены организации не могут размещать на территории новых союзников ядерное оружие и постоянные базы. В разрез этому и звучат заявления официального Вильнюса. Если убрать это бюрократическое препятствие, то НАТО может перебрасывать неограниченное число военных, техники и вооружений к восточным границам. Впрочем, это не последняя агрессивная инициатива Литвы. Звучит призыв к союзникам по Альянсу поторопиться с увеличением своих военных расходов.

# НАТО # Гитанас Науседа # Новости Литвы # Фотофакт

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