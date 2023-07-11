Литва призвала создать постоянные военные базы НАТО на восточных границах

Литва призвала создать постоянные военные базы организации Североатлантического договора на восточных границах. Как заявил президент принимающей саммит НАТО страны, мешающий этому акт об отношениях и сотрудничестве между Альянсом и Москвой надо признать недействительным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, который был подписан более четверти века назад, члены организации не могут размещать на территории новых союзников ядерное оружие и постоянные базы. В разрез этому и звучат заявления официального Вильнюса. Если убрать это бюрократическое препятствие, то НАТО может перебрасывать неограниченное число военных, техники и вооружений к восточным границам. Впрочем, это не последняя агрессивная инициатива Литвы. Звучит призыв к союзникам по Альянсу поторопиться с увеличением своих военных расходов.