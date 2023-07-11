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Экс-советник Пентагона заявил, что Киеву уже ничто не поможет

11 июля 2023 08:21
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Киев не победит в украинском конфликте. Стране уже ничто не поможет. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, информирует РИА Новости со ссылкой на Judging Freedom.

По его словам, Украина уже потеряна. Страна находится в худшем положении. Если даже Запад будет продолжать направлять киевскому режиму военную помощь, ничего не изменится, сказал Макгрегор. Это конец.

Полковник обратил внимание, что на фоне украинского конфликта и раскола внутри Североатлантического альянса многие государства находятся в отчаянии. А для Киева, по его мнению, кроме переговоров вариантов больше нет.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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