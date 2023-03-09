Десятки тысяч человек в Греции требуют прозрачного расследования трагедии на железной дороге

Новости Греции. Десятки тысяч человек в Афинах требуют навести порядок в транспортной сфере страны. Акцию организовали работники железной дороги, студенты, представители профсоюзов и общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для массовых демонстраций стала крупная железнодорожная авария, которая на прошлой неделе произошла у города Лариса. Там столкнулись грузовой и пассажирский поезда. В результате более 50 человек погибли.