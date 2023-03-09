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Десятки тысяч человек в Греции требуют прозрачного расследования трагедии на железной дороге

09 марта 2023 06:35
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Новости Греции. Десятки тысяч человек в Афинах требуют навести порядок в транспортной сфере страны. Акцию организовали работники железной дороги, студенты, представители профсоюзов и общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч человек в Греции требуют прозрачного расследования трагедии на железной дороге-1

Поводом для массовых демонстраций стала крупная железнодорожная авария, которая на прошлой неделе произошла у города Лариса. Там столкнулись грузовой и пассажирский поезда. В результате более 50 человек погибли.

Белорусов среди пострадавших в железнодорожной катастрофе в Греции нет – МИД. Подробнее.

Десятки тысяч человек в Греции требуют прозрачного расследования трагедии на железной дороге-4

Активисты требуют прозрачного расследования трагедии. Хотя вину признал начальник станции, демонстранты считают, что наказать следует также представителей местной власти и железнодорожные компании.

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# Акции протеста # Новости Греции # Фотофакт

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