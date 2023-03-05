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В Греции более тысячи человек собрались перед зданием парламента, требуя наказать виновных в столкновении поездов

05 марта 2023 08:44
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Новости Греции. В Греции зажигают фонари в память о жертвах столкновения поездов в Афинах. Акцию организовала молодежная Коммунистическая партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции более тысячи человек собрались перед зданием парламента, требуя наказать виновных в столкновении поездов-1

Более тысячи человек собрались перед зданием парламента, чтобы потребовать от правительства наказать виновных. Причем по мнению собравшихся, наказать нужно не только машиниста, который совершил ошибку. Виновны также местные власти и железнодорожные компании.

В Греции более тысячи человек собрались перед зданием парламента, требуя наказать виновных в столкновении поездов-4

Это уже не первая подобная акция протеста в Греции. Люди недовольны позицией правительства, поскольку гибель более 50 человек они назвали человеческим фактором. Семьи погибших пообещали добиться справедливости.

В Греции более тысячи человек собрались перед зданием парламента, требуя наказать виновных в столкновении поездов-7

Белорусов среди пострадавших в железнодорожной катастрофе в Греции нет – МИД. Подробнее здесь.

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# Авария # Новости Греции # Фотофакт

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