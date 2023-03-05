В Греции более тысячи человек собрались перед зданием парламента, требуя наказать виновных в столкновении поездов

Новости Греции. В Греции зажигают фонари в память о жертвах столкновения поездов в Афинах. Акцию организовала молодежная Коммунистическая партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи человек собрались перед зданием парламента, чтобы потребовать от правительства наказать виновных. Причем по мнению собравшихся, наказать нужно не только машиниста, который совершил ошибку. Виновны также местные власти и железнодорожные компании.

Это уже не первая подобная акция протеста в Греции. Люди недовольны позицией правительства, поскольку гибель более 50 человек они назвали человеческим фактором. Семьи погибших пообещали добиться справедливости.