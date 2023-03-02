В Греции люди вышли почтить память погибших в железнодорожной катастрофе и устроили беспорядки

Новости Греции. Массовые протесты начались в Греции в связи с произошедшей накануне железнодорожной катастрофой. В результате столкновения пассажирского и грузового поездов погибли по меньшей мере 40 человек. Причиной аварии стала ошибка начальника станции. Он признал, что отправил два состава по одному пути. В стране объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начиная с вечера, на площадях в Афинах и Салониках собрались несколько тысяч молодых людей. Стартовала демонстрация у офиса итальянской железнодорожной компании. Там протестующие зажгли свечи в память о погибших, а после прошли по главным улицам городов. Вскоре мирные митинги переросли в беспорядки. Демонстранты поджигали мусорные баки. Полиция разогнала протестующих, применив слезоточивый газ.
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