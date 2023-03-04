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Погромы в Греции. В Афинах толпа напала на полицейских

04 марта 2023 18:35
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Новости Греции. Как минимум пять полицейских получили ранения во время беспорядков, вспыхнувших в Греции. Там многотысячные митинги, которые начались после крушения поезда, переросли в погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погромы в Греции. В Афинах толпа напала на полицейских-1

В Афинах толпа молодых людей напала на полицейское оцепление, которое не пропускало митингующих к зданию парламента. В правоохранителей полетели петарды и камни, неизвестные сожгли патрульную машину. Для того чтобы навести порядок, полиции понадобилось несколько часов и слезоточивый газ.

Погромы в Греции. В Афинах толпа напала на полицейских-4

В Салониках толпы протестующих жгли мусорные баки и громили магазины, забросали камнями офис железнодорожной компании. В прибывший для наведения порядка полицейский спецназ полетели коктейли Молотова. В нескольких районах города произошли ожесточенные стычки с правоохранителями. Протесты в Греции начались после крушения поезда, в котором погибли около 60 человек. Люди обвиняют правительство и железнодорожную компанию в разрушении транспортной инфраструктуры и неспособности обеспечить безопасность движения поездов.

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# Акции протеста # Новости Греции # Фотофакт

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