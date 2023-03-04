Погромы в Греции. В Афинах толпа напала на полицейских

Новости Греции. Как минимум пять полицейских получили ранения во время беспорядков, вспыхнувших в Греции. Там многотысячные митинги, которые начались после крушения поезда, переросли в погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афинах толпа молодых людей напала на полицейское оцепление, которое не пропускало митингующих к зданию парламента. В правоохранителей полетели петарды и камни, неизвестные сожгли патрульную машину. Для того чтобы навести порядок, полиции понадобилось несколько часов и слезоточивый газ.