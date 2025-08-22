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С начала 2025-го в Испании огонь уничтожил почти 400 тыс. га леса

22 августа 2025 07:12
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С начала 2025 года в Испании огонь уничтожил почти 400 тысяч гектаров леса, что сопоставимо с площадью острова Майорка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2025-го в Испании огонь уничтожил почти 400 тыс. га леса-2

Это рекордный уровень возгорания за последние 20 лет. Для борьбы со стихией в стране мобилизовали более трех тысяч военнослужащих и 50 самолетов. Испанская полиция составила карту распространения огня с помощью тепловизионных дронов. При этом, по данным Национальной метеослужбы, волна жары завершилась. Она продолжалась более двух недель и стала одной из самых длительных за последние полстолетия. В ближайшие дни ожидается понижение температуры и рост влажности воздуха, что может облегчить работу пожарных.

# Испания # Пожары

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