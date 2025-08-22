ПВО сбила 54 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 54 БЛА ВС Украины над 8 регионами РФ, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России информирует, что ночью с 21 на 22 августа украинские Вооруженные силы предприняли попытку атаковать российские объекты.

Так, осуществлен перехват и уничтожение в районе Брянской области – 19 БЛА, Волгоградской области –11, Ростовской – 8, Воронежской – 7, над Белгородской и Орловской областями – по 3 дрона, в районе Курской области – 2, над Крымским полуостровом – 1.

