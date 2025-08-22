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Штат Нацразведки США планируют сократить на 40% к концу 2025-го

22 августа 2025 07:14
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Штат Национальной разведки США планируют сократить на 40 % к концу 2025 года. Об этом заявила глава ведомства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штат Нацразведки США планируют сократить на 40% к концу 2025-го-2

В частности, меры коснутся центра по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, а также службы интеграции информации о киберугрозах. Кроме этого, закроют университет национальной разведки. Предполагается, что реформа позволит ежегодно экономить около 700 миллионов долларов. Отметим, инициатива реализуется в рамках политики Дональда Трампа по реструктуризации правительства и сокращению госбюджета.

# Новости США # США

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