Новости по тегу #Протесты в Испании

87-летнюю пенсионерку в погоне за наживой арендодатели буквально сжили со свету. Принудительное выселение старушки из родных стен подняло мощную волну жилищных бунтов по всей стране.
Ценой мощнейших протестов против кризиса недвижимости в Испании стали роспуск парламента и экстренные выборы, назначенные на 29 ноября.
Ярким символом отчаяния горожан стал громкий звон ключей от арендованных квартир – так люди заявляли о своем праве на крышу над головой.
Поводом послужил случай, когда пожилую женщину выселили из съемной квартиры, где она прожила 70 лет.
Сообщается, что манифестации в Мадриде завершились столкновениями протестующих с полицией.
Организаторами демонстрации выступили религиозные общины города.
В затруднительном положении оказались более миллиона пассажиров, также сбой сказался на грузовых перевозках во Францию и испанские порты.
Причиной стали недавние железнодорожные аварии, в результате которых за менее чем 48 часов погибли 43 человека.
Поводом стала новость о взятии под стражу бывшего министра транспорта Испании, который проходит по делу о коррупции при закупке масок в период пандемии. Однако протестующие считают, что за этот скандал ответственность несет не один чиновник, а все правительство.
Для наведения порядка, полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ. Столкновения в Барселоне продолжались всю ночь.
Протестующие требовали ввести чрезвычайное положение, отставки местного правительства за его некомпетентность и бессилие, организовать борьбу с пожарами, которыми охвачены сотни тысяч гектаров.
Поводом для социального взрыва стало избиение пенсионера тремя мужчинами предположительно марокканцами.
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