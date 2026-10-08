Прямой эфир

Новости по тегу #Протесты в Испании

«Убитая государством»: в Испании прощаются с женщиной, которая стала символом жилищного протеста
08 октября 2026 18:35

«Убитая государством»: в Испании прощаются с женщиной, которая стала символом жилищного протеста

Премьер-министр Испании объявил о досрочных выборах на фоне жилищных протестов
05 октября 2026 17:45

Премьер-министр Испании объявил о досрочных выборах на фоне жилищных протестов

В Мадриде 70 тыс. человек вышли на улицы в знак протеста против жилищного кризиса
05 октября 2026 06:45

В Мадриде 70 тыс. человек вышли на улицы в знак протеста против жилищного кризиса

Протестующие против жилищного кризиса разбили палаточный лагерь в центре Мадрида
27 сентября 2026 13:38

Протестующие против жилищного кризиса разбили палаточный лагерь в центре Мадрида

В Испании сотни тысяч человек вышли на протест из-за ситуации в Сеуте
03 сентября 2026 19:52

В Испании сотни тысяч человек вышли на протест из-за ситуации в Сеуте

Тысячи жителей Сеуты вышли на протест против миграционной политики правительства
10 августа 2026 10:51

Тысячи жителей Сеуты вышли на протест против миграционной политики правительства

В Испании началась общенациональная забастовка машинистов
09 февраля 2026 10:51

В Испании началась общенациональная забастовка машинистов

Испанские машинисты поездов объявили общенациональную забастовку
21 января 2026 13:35

Испанские машинисты поездов объявили общенациональную забастовку

В Мадриде прошла масштабная антиправительственная акция протеста
01 декабря 2025 05:39

В Мадриде прошла масштабная антиправительственная акция протеста

В Барселоне пропалестинские демонстрации закончились погромами
16 октября 2025 07:01

В Барселоне пропалестинские демонстрации закончились погромами

Действия испанских властей в борьбе с пожарами вызвали масштабные акции протеста
22 августа 2025 07:49

Действия испанских властей в борьбе с пожарами вызвали масштабные акции протеста

В Торре-Пачеко прошли демонстрации против нелегальной миграции
16 июля 2025 07:34

В Торре-Пачеко прошли демонстрации против нелегальной миграции