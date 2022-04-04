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Теперь компромисс не нужен. Президент Польши призвал активнее вооружать Украину

04 апреля 2022 16:46
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Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь компромисс не нужен. Президент Польши призвал активнее вооружать Украину-1

На оперативной съемке украинского спецназа все чинно и мирно. 30 марта российские войска покинули населенный пункт, и он перешел под контроль второй стороны. Во время зачистки (это официальное видео Нацгвардии) никаких десятков или сотен раненых и пострадавших нет. Видимо, «зверства» россиян в Буче к тому моменту еще не были срежиссированы.

Теперь компромисс не нужен. Президент Польши призвал активнее вооружать Украину-4

А эти кадры миру показали через несколько дней. Когда тела появились на этой улице? Зачем каким бы то ни было военным стягивать убитых к дороге и как россияне смогли творить бесчинства в городе, где их попросту не было? Эти элементарные нестыковки начнут терзать любого здравомыслящего, но, судя по всему, мировые политики и дипломаты мыслят как-то иначе. Не прошло и дня, как событию дали однозначную оценку и стали официально заявлять.

Теперь компромисс не нужен. Президент Польши призвал активнее вооружать Украину-7

Анджей Дуда, президент Польши:
Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие.

Теперь компромисс не нужен. Президент Польши призвал активнее вооружать Украину-10

Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании:
Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны.

Теперь компромисс не нужен. Президент Польши призвал активнее вооружать Украину-13

Правда, в официальных заявлениях пока ни слова о независимом расследовании. Да и зачем утруждаться, когда можно (как глава Евросовета Шарль Мишель) запустить в Twitter хештег «бучанская резня», да и дело с концом.

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# Международная политика # Лиз Трасс # Шарль Мишель # Фотофакт

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