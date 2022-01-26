CNN запутался в географии и включил Харьков в состав России. Ошибку в эфире активно обсуждают в соцсетях

Описка по-американски. Известный канал CNN запутался в географии, что стало геополитической претензией. «Харьков, Россия» – так телегигант подписал в своем сюжете якобы локацию проведения российских учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

Во время интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом американские вещатели приписали украинский город владениям России. В соцсетях ошибка вызвала широкий резонанс и, ожидаемо, громкие и едкие комментарии. Не исключено, что в заблуждение СМИ ввел президент Украины. Ранее Зеленский заявил The Washington Post, что «крупномасштабная война с Россией» может начаться с оккупации Харькова. Правда, после этого его пресс-секретарю пришлось успокаивать местных жителей.