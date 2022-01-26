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CNN запутался в географии и включил Харьков в состав России. Ошибку в эфире активно обсуждают в соцсетях

26 января 2022 10:23
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Описка по-американски. Известный канал CNN запутался в географии, что стало геополитической претензией. «Харьков, Россия» – так телегигант подписал в своем сюжете якобы локацию проведения российских учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

CNN запутался в географии и включил Харьков в состав России. Ошибку в эфире активно обсуждают в соцсетях-1

Ольга Шерснева, СТВ:
Во время интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом американские вещатели приписали украинский город владениям России. В соцсетях ошибка вызвала широкий резонанс и, ожидаемо, громкие и едкие комментарии. Не исключено, что в заблуждение СМИ ввел президент Украины. Ранее Зеленский заявил The Washington Post, что «крупномасштабная война с Россией» может начаться с оккупации Харькова. Правда, после этого его пресс-секретарю пришлось успокаивать местных жителей.  

# Международная политика # Йенс Столтенберг # Владимир Зеленский # Юлия Мендель # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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