Жители Бразилии заполонили пляжи, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом

Новости Бразилии. Жители Бразилии заполонили знаменитые пляжи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за установившейся жары там сейчас буквально негде яблоку упасть.

И все это несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом. Только за последние сутки в Бразилии им заразились около 90 тысяч человек. Из-за сложной эпидемиологической ситуации власти страны даже решились на непопулярные меры – запретить проведение ежегодных традиционных карнавалов.