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Жители Бразилии заполонили пляжи, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом

26 января 2022 08:47
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Новости Бразилии. Жители Бразилии заполонили знаменитые пляжи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за установившейся жары там сейчас буквально негде яблоку упасть.

Жители Бразилии заполонили пляжи, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом-1

И все это несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом. Только за последние сутки в Бразилии им заразились около 90 тысяч человек. Из-за сложной эпидемиологической ситуации власти страны даже решились на непопулярные меры – запретить проведение ежегодных традиционных карнавалов.

Жители Бразилии заполонили пляжи, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом-4

Но раз один праздник запретили, люди решили устроить себе свой, для которого нужно немного – солнце и море.

# Коронавирус # Фотофакт

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