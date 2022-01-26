МВФ озвучил пессимистичный прогноз по перспективам мировой экономики

Международный валютный фонд озвучил пессимистичный прогноз по перспективам мировой экономики. Как сказано в отчете, в 2022 году ее рост замедлится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная причина – пандемия. Из-за нее в мире возникли перебои с поставками товаров. По мнению экспертов, сложная эпидситуация спровоцировала также высокую инфляцию. Страны столкнулись с рекордным долгом и сохраняющейся неопределенностью. МВФ ожидает, что цены в мире будут расти и дальше, как и число государств, которым грозит долговой кризис.