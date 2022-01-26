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Очередное падение. Рейтинг Байдена снизился до 41%

26 января 2022 08:42
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Новости США. Об очередном падении рейтинга Байдена. Он продолжает устанавливать антирекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно последним опросам, показатель упал до 41 %. В сентябре он держался на уровне 44 %.

Очередное падение. Рейтинг Байдена снизился до 41%-1

Американцы все больше разочаровываются в своем лидере. Если в марте 2021 года положение дел в стране устраивало 33 % жителей, то сейчас всего лишь 21 %. То есть почти за год глава Белого дома потерял доверие 12 % своих избирателей. Правда, сам Байден вряд ли расстроился из-за этого. Он неоднократно заявлял, что не обращает внимание на рейтинги. То есть он не против наличия у американцев своего мнения, и вряд ли это поднимет уровень доверия к нему.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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