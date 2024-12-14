ЦИК Грузии признал состоявшимися выборы президента страны. В них уже приняли участие более половины представителей коллегии выборщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что всего в нее вошли 300 человек.

Голосование проходит на фоне нескончаемых митингов. Уже по традиции, местом проведения «заказных» демонстраций, стала площадь у здания парламента. Там же была замечена и Зурабишвили – действующий президент страны, служит которая не столько грузинскому народу, сколько европейским коллегам. Она не просто поддерживает беспорядки, но и инициирует их. Кроме того, политик отказалась покидать свой пост после истечения срока полномочий, а оппозиция вообще не стала выдвигать своего кандидата, бойкотируя выборы. Так, единственным претендентом на пост страны стал депутат Михаил Кавелашвили. Он бывший футболист, и это послужило идеей для сегодняшних протестов. Активисты подошли к заданию западных политтехнологов творчески, и прямо у парламента гоняли мяч.