В Сирии приостановили действие конституции и работу парламента

Но если в Польше военные амбиции существуют только на уровне идеи, то на Ближнем Востоке нашлись те, кто их реализовал. В Сирии после захвата власти повстанцами приостановили действие конституции и работу парламента. Такое решение приняло переходное правительство. Оно также собирается предать суду всех, кто, по их мнению, «причастен к преступлениям против народа» республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переходный период для страны будет нелегким, и это по самым скромным оценкам. Новое правительство, которое фактически захватило власть с оружием в руках, не получило одобрение части населения. В Дамаске и Ракке начались протесты против новой власти. Толпу пришлось разгонять автоматными очередями. По сообщениям СМИ, есть погибшие и раненые.

О стабилизации ситуации в Сирии говорить пока не приходится. В крупных населенных пунктах продолжаются грабежи и разбои. Сообщается о массовых казнях не только бывших чиновников, но также представителей религиозных и этнических меньшинств.