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В Сирии приостановили действие конституции и работу парламента

13 декабря 2024 17:48
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Но если в Польше военные амбиции существуют только на уровне идеи, то на Ближнем Востоке нашлись те, кто их реализовал. В Сирии после захвата власти повстанцами приостановили действие конституции и работу парламента. Такое решение приняло переходное правительство. Оно также собирается предать суду всех, кто, по их мнению, «причастен к преступлениям против народа» республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирии приостановили действие конституции и работу парламента-2

Переходный период для страны будет нелегким, и это по самым скромным оценкам. Новое правительство, которое фактически захватило власть с оружием в руках, не получило одобрение части населения. В Дамаске и Ракке начались протесты против новой власти. Толпу пришлось разгонять автоматными очередями. По сообщениям СМИ, есть погибшие и раненые. 

О стабилизации ситуации в Сирии говорить пока не приходится. В крупных населенных пунктах продолжаются грабежи и разбои. Сообщается о массовых казнях не только бывших чиновников, но также представителей религиозных и этнических меньшинств. 

В Сирии приостановили действие конституции и работу парламента-4

Тем временем на фоне происходящего хаоса звучат громкие заявления. Президент Турции пообещал пересмотреть итоги Первой мировой войны и присоединить сирийские территории – бывшие османские провинции – в состав страны. «Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями», – подчеркнул Эрдоган. 

Извлечь пользу из ситуации намерена и еще одна страна. Израильская армия получила приказ оставаться на Голанских высотах всю зиму. Это необходимая мера для обеспечения безопасности израильских граждан, сообщили в Минобороны еврейского государства. А по словам премьер-министра этой страны, Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля. 

# Международная политика # Сирия

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