В Грузии впервые президента изберёт коллегия выборщиков

Попыток укрепить свое влияние в Грузии не оставляют Западные выгодополучатели. В стране, к которой Европа, мягко говоря, неравнодушна, завтра проголосуют за нового главу государства. Впервые президента изберет коллегия выборщиков, в которую вошли депутаты различных органов. Такая система действует, например, в США и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 300 членов коллегии более 200 являются представителями партии «Грузинская мечта». От нее же – единственный претендент на главный пост Михаил Кавелашвили. Оппозиция не признала итоги прошедших 26 октября парламентских выборов, а потому не выдвигала своего кандидата.

Итоги выборов выглядят предрешенными. Но большая проблема для страны сегодня – Зурабишвили. Действующий президент, она же лидер оппозиции, отказывается покидать свой пост. Якобы до тех пор, пока не будет избран легитимный парламент. Но переголосования не будет, о чем ясно заявила правящая партия.

Тем не менее Запад не спешит ослаблять хватку. Там по-прежнему обвиняют Грузию в отклонение от «демократического, правового и европейского» курса. Мэр Риги заявил о приостановке сотрудничества с Тбилиси, а США ввели санкции против 20 грузинских чиновников.