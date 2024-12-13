В Грузии впервые президента изберёт коллегия выборщиков
Попыток укрепить свое влияние в Грузии не оставляют Западные выгодополучатели. В стране, к которой Европа, мягко говоря, неравнодушна, завтра проголосуют за нового главу государства. Впервые президента изберет коллегия выборщиков, в которую вошли депутаты различных органов. Такая система действует, например, в США и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из 300 членов коллегии более 200 являются представителями партии «Грузинская мечта». От нее же – единственный претендент на главный пост Михаил Кавелашвили. Оппозиция не признала итоги прошедших 26 октября парламентских выборов, а потому не выдвигала своего кандидата.
Итоги выборов выглядят предрешенными. Но большая проблема для страны сегодня – Зурабишвили. Действующий президент, она же лидер оппозиции, отказывается покидать свой пост. Якобы до тех пор, пока не будет избран легитимный парламент. Но переголосования не будет, о чем ясно заявила правящая партия.
Тем не менее Запад не спешит ослаблять хватку. Там по-прежнему обвиняют Грузию в отклонение от «демократического, правового и европейского» курса. Мэр Риги заявил о приостановке сотрудничества с Тбилиси, а США ввели санкции против 20 грузинских чиновников.
Завтрашнее голосование, вероятно, не обойдется без провокаций. Быть бдительными граждан призвала Служба безопасности Грузии. Было бы наивно полагать, что западные политтехнологи упустят момент для очередной попытки раскачать страну. Выборы президента – лишь повод снова вывести людей на улицы. Впрочем, с каждым днем желающих мерзнуть у здания парламента все меньше. Лагерь активистов мельчает, откалываются от митингов и радикалы-провокаторы, которые нарочно устраивали драки с полицией и забрасывали стражей порядка пиротехникой.
Сегодня в третьем и окончательном чтении парламент Грузии принял закон, который запрещает масками закрывать лицо на митингах. Согласно документу, нельзя также использовать на протестах лазеры и пиротехнику. Напомним, с октября в Грузии не утихают массовые демонстрации. Новая волна недовольств началась из-за приостановки курса на евроинтеграцию, о чем сообщила правящая партия.