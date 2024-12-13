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В Грузии впервые президента изберёт коллегия выборщиков

13 декабря 2024 17:51
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Попыток укрепить свое влияние в Грузии не оставляют Западные выгодополучатели. В стране, к которой Европа, мягко говоря, неравнодушна, завтра проголосуют за нового главу государства. Впервые президента изберет коллегия выборщиков, в которую вошли депутаты различных органов. Такая система действует, например, в США и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии впервые президента изберёт коллегия выборщиков-2

Из 300 членов коллегии более 200 являются представителями партии «Грузинская мечта». От нее же – единственный претендент на главный пост Михаил Кавелашвили. Оппозиция не признала итоги прошедших 26 октября парламентских выборов, а потому не выдвигала своего кандидата.

Итоги выборов выглядят предрешенными. Но большая проблема для страны сегодня – Зурабишвили. Действующий президент, она же лидер оппозиции, отказывается покидать свой пост. Якобы до тех пор, пока не будет избран легитимный парламент. Но переголосования не будет, о чем ясно заявила правящая партия. 

Тем не менее Запад не спешит ослаблять хватку. Там по-прежнему обвиняют Грузию в отклонение от «демократического, правового и европейского» курса. Мэр Риги заявил о приостановке сотрудничества с Тбилиси, а США ввели санкции против 20 грузинских чиновников.

В Грузии впервые президента изберёт коллегия выборщиков-4

Завтрашнее голосование, вероятно, не обойдется без провокаций. Быть бдительными граждан призвала Служба безопасности Грузии. Было бы наивно полагать, что западные политтехнологи упустят момент для очередной попытки раскачать страну. Выборы президента – лишь повод снова вывести людей на улицы. Впрочем, с каждым днем желающих мерзнуть у здания парламента все меньше. Лагерь активистов мельчает, откалываются от митингов и радикалы-провокаторы, которые нарочно устраивали драки с полицией и забрасывали стражей порядка пиротехникой. 

Сегодня в третьем и окончательном чтении парламент Грузии принял закон, который запрещает масками закрывать лицо на митингах. Согласно документу, нельзя также использовать на протестах лазеры и пиротехнику. Напомним, с октября в Грузии не утихают массовые демонстрации. Новая волна недовольств началась из-за приостановки курса на евроинтеграцию, о чем сообщила правящая партия. 

# Международная политика

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