«Что сказать, непрофессионалы у власти». Мария Петрашко о вступлении Финляндии в НАТО

Мария Петрашко, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:

Безудержное расширение НАТО – мне так все это нравится. Рассказала немножко, как Финляндия непонятно зачем вступила туда, поскольку у нее был щедрый поток туристический из России. У российских туристов хорошая покупательская способность, это очень поддерживало экономику Финляндии. Сейчас этого нет благодаря их руководству. Финляндия не очень газифицирована, у них очень много домов отапливается дровами. Ты видел тайгу в Финляндии? Я не слышала о таком. Можно, конечно, вырубить всю Финляндию, но как-то немножко Грета Тунберг расстроится, наверное. Там не так много запасов. Было бы что рубить. Рано или поздно дрова закончатся. Они с Россией зря контакты обрывают. А военная угроза – это смешно. Как сказал Владимир Путин: «Я из Москвы во Владивосток летел 9 часов. Вы правда думаете, что нам надо куда-то расширяться?» Не планирует Москва возвращать Финляндию назад исконно в Российскую империю. Никто не рассматривал как военную угрозу. Надо быть странными людьми. Столько туристов приезжало. А теперь, когда там наступательные вооружения НАТО стоят, – конечно же, это законная цель. Это кем надо быть, чтобы себя превратить в глазах огромного и могучего соседа в цель, мишень. Что сказать, непрофессионалы у власти.

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