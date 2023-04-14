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Морпехи из США прибыли в Эстонию. Какую цель преследуют страны?

14 апреля 2023 20:06
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В Эстонию прибыло подразделение морских пехотинцев США, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.  

Морпехи из США прибыли в Эстонию. Какую цель преследуют страны?-1

Они пробудут в стране до середины июля и, по словам эстонского Минобороны, все это время будут совместно с эстонскими военными моряками патрулировать морские границы, действуя на побережье и островах по всей Эстонии. Также в этот период будут проходить ежегодные учения «Весенний шторм». Американские морпехи поучаствуют в них в составе эстонских ВМС. Военные двух стран будут отрабатывать совместные действия в условиях возможного кризиса или конфликта.  

# Военные учения # Фотофакт

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