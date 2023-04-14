Морпехи из США прибыли в Эстонию. Какую цель преследуют страны?

Они пробудут в стране до середины июля и, по словам эстонского Минобороны, все это время будут совместно с эстонскими военными моряками патрулировать морские границы, действуя на побережье и островах по всей Эстонии. Также в этот период будут проходить ежегодные учения «Весенний шторм». Американские морпехи поучаствуют в них в составе эстонских ВМС. Военные двух стран будут отрабатывать совместные действия в условиях возможного кризиса или конфликта.