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Инфляция в Аргентине бьёт рекорды: её уровень достиг 102,5%

14 апреля 2023 20:06
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Новости Аргентины. Жители Аргентины, как и правительство страны, больше не могут справиться со стремительно растущей инфляцией, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.  

Инфляция в Аргентине бьёт рекорды: её уровень достиг 102,5%-1

Ее уровень достиг 102,5 % процента, сделав жизнь невозможной. При этом аналитики говорят, что это еще ничего. К концу года, по их прогнозам, она составит и вовсе 110 %. Уже сейчас зарплаты аргентинцев обесцениваются каждый месяц. А 40 % людей живут на грани нищеты. К тому же страна, которая является одним из крупнейших экспортеров зерна, борется с одной из сильнейших засух в истории. Она уничтожила урожаи сои, кукурузы и пшеницы, лишив экономику миллиардов долларов, и заставила поднять внутренние цены.  

# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

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