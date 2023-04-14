Инфляция в Аргентине бьёт рекорды: её уровень достиг 102,5%

Ее уровень достиг 102,5 % процента, сделав жизнь невозможной. При этом аналитики говорят, что это еще ничего. К концу года, по их прогнозам, она составит и вовсе 110 %. Уже сейчас зарплаты аргентинцев обесцениваются каждый месяц. А 40 % людей живут на грани нищеты. К тому же страна, которая является одним из крупнейших экспортеров зерна, борется с одной из сильнейших засух в истории. Она уничтожила урожаи сои, кукурузы и пшеницы, лишив экономику миллиардов долларов, и заставила поднять внутренние цены.