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Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста

14 апреля 2023 20:05
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Новости Франции. Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Макрон подпишет закон в течение двух дней, и, таким образом, он вступит в силу с сентября 2023 года, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.  

Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста-1

В городах страны уже начались митинги. У мэрии Парижа собрались сотни человек. Люди выходят на улицы с требованием отменить это решение. В стране назревает новый социальный взрыв.  

Французы подсчитывают убытки от акций протеста против пенсионной реформы.  

# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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