Новости Франции. Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Макрон подпишет закон в течение двух дней, и, таким образом, он вступит в силу с сентября 2023 года, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.