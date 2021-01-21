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Италия намерена подать иск на Pfizer из-за задержки поставок вакцины

21 января 2021 08:38
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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 97,5 млн. В Великобритании снова антирекорд смертности: за сутки умерли более 1800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Италия намерена подать иск на Pfizer из-за задержки поставок вакцины-1

Нидерланды с 22 января вводят комендантский час. Правительство страны также сократило максимальное число гостей, которых можно принимать дома в течение дня – с двух до одного человека.

Италия намерена подать иск на Pfizer из-за задержки поставок вакцины-4

Ирландия отменяет традиционный парад на День святого Патрика, который отмечается 1 марта. В Пекине с 23 января школы переводят на онлайн-обучение. А Италия намерена подать иск против Pfizer за задержки поставок вакцины.  

# Коронавирус # Фотофакт

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