Италия намерена подать иск на Pfizer из-за задержки поставок вакцины

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 97,5 млн. В Великобритании снова антирекорд смертности: за сутки умерли более 1800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нидерланды с 22 января вводят комендантский час. Правительство страны также сократило максимальное число гостей, которых можно принимать дома в течение дня – с двух до одного человека.