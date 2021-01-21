Италия намерена подать иск на Pfizer из-за задержки поставок вакцины

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 97,5 млн. В Великобритании снова антирекорд смертности: за сутки умерли более 1800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 97,5 млн. В Великобритании снова антирекорд смертности: за сутки умерли более 1800 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нидерланды с 22 января вводят комендантский час. Правительство страны также сократило максимальное число гостей, которых можно принимать дома в течение дня – с двух до одного человека.
Ирландия отменяет традиционный парад на День святого Патрика, который отмечается 1 марта. В Пекине с 23 января школы переводят на онлайн-обучение. А Италия намерена подать иск против Pfizer за задержки поставок вакцины.