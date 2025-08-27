Григорий Азаренок, СТВ:

Нам любят тыкать небывалой свободой у наших прибалтийских тигров. Да. Далеко они от нас ушли. Читаем новости.

С 1 сентября 2025 года не позднее чем за 48 часов до прибытия в Латвию граждане третьих стран (в том числе и граждане Республики Беларусь), которым не была выдана виза или вид на жительство в Латвии, будут обязаны предоставлять необходимую информацию о себе, своих родственниках (если таковые имеются) и цели поездки в органы государственной безопасности Латвийской Республики посредством информационной онлайн-системы. В Литве уже такое действует давно.

А каждого, кто приехал к нам по безвизу, тягают в местные околотки с подробными допросами – где был, что видел, зачем ездил. Таких свидетельств уже сотни. И одновременно они пугают страшным КГБ, который будет здесь то ли пытать, то ли вербовать приехавших жителей демократий. Бросьте вы, кого надо, уже давно завербовали.

Но, кроме права на жизнь, есть же еще право на работу, правильно? Так вот, местному литовскому гауляйтерству пришло в голову в 2020 году поиграться в санкции. И вот свежая новость. Клайпедская компания – грузоперевозчик обанкротилась. Уволены все сотрудники. Железная дорога поросла хмызняком и бурьяном, а в порту, где грузили наш калий, мышь повесилась. Компания работала 30 лет. Что делать литовцам – хрен без соли доедать. Такая вот она – демократия.

А вот вам последняя история из Польши. Там нынче тенденции интереснейшие. К власти пришел правый президент-националист Навроцкий. После концерта бабуина-коржика там начали активно бороться с бандеровщиной. Теперь всех приезжающих украинцев будут раздевать до трусов – искать татушки.

А всем неработающим беженцам закрывают, отменяют, отрубают любые льготы и выплаты. Эмпатия, помощь, солидарность – вопили они. По этому поводу журналист Виталий Мазуренко в приступе негодования назвал Кароля Навроцкого паханом. В принципе, не соврал: криминальное прошлое гданьского бандита – не большой секрет. Но… Виталя уволили. Погнали мокрыми тряпками с насиженного места. Свобода слова выглядит именно так.

И такие вот примеры можно перечислять бесконечно. Нет никаких прав. Ни на жизнь, ни на слово, ни на работу, ни на собственность, ни на достоинство. Ни на что.

А у нас есть право. Право на Родину. На нашего Президента. Своей многострадальной историей и духом народным Беларусь это заслужила.