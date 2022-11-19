Число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине возросло до 9 человек

Новости России. Количество погибших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине выросло до 9. В числе жертв – четверо детей, об этом сообщил губернатор области. По его словам, один человек еще может оставаться под завалами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.