Штат Нью-Йорк завалило снегом. Отменены тысячи авиарейсов, на дорогах почти нулевая видимость

Новости США. На восточное побережье США обрушился снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без электричества остались около 7 тысяч человек. На дорогах возникли многокилометровые пробки, отменены тысячи авиарейсов.

Самая сложная ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк. Метеорологи сообщили о почти нулевой видимости из-за сильной метели. Там уже выпало более 60 сантиметров снега. Губернатор штата попросила жителей готовиться к худшему и по возможности оставаться дома.