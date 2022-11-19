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Штат Нью-Йорк завалило снегом. Отменены тысячи авиарейсов, на дорогах почти нулевая видимость

19 ноября 2022 09:31
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Новости США. На восточное побережье США обрушился снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без электричества остались около 7 тысяч человек. На дорогах возникли многокилометровые пробки, отменены тысячи авиарейсов.

Штат Нью-Йорк завалило снегом. Отменены тысячи авиарейсов, на дорогах почти нулевая видимость-1

Самая сложная ситуация наблюдается в штате Нью-Йорк. Метеорологи сообщили о почти нулевой видимости из-за сильной метели. Там уже выпало более 60 сантиметров снега. Губернатор штата попросила жителей готовиться к худшему и по возможности оставаться дома.

# Природные явления # Новости США # Фотофакт

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