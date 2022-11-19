Поляков предупредили о дальнейшем росте цен. За год всё подорожало почти на 30%

Новости Польши. Полякам надо готовиться к очередному подорожанию продуктов. С таким предупреждением выступили и в правительстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год потребительские цены взлетели более чем на 26 %. Стоимость мяса и молочных продуктов увеличилась на 30 %, на 22 % подорожал хлеб.

Рост цен на продовольствие обусловлен дорогими энергоносителями, стоимость которых продолжит расти. В этой связи затраты производителей и продавцов, естественно, найдут отражение в итоговых ценниках на товары. Поляки и так ужали свои расходы до максимума.