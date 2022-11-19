Прямой эфир

Поляков предупредили о дальнейшем росте цен. За год всё подорожало почти на 30%

19 ноября 2022 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Полякам надо готовиться к очередному подорожанию продуктов. С таким предупреждением выступили и в правительстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год потребительские цены взлетели более чем на 26 %. Стоимость мяса и молочных продуктов увеличилась на 30 %, на 22 % подорожал хлеб.

Рост цен на продовольствие обусловлен дорогими энергоносителями, стоимость которых продолжит расти. В этой связи затраты производителей и продавцов, естественно, найдут отражение в итоговых ценниках на товары. Поляки и так ужали свои расходы до максимума.

Поляков предупредили о дальнейшем росте цен. За год всё подорожало почти на 30%-1

По данным газеты Rzeczpospolita, 60 % поляков намерены экономить на еде, 40 % перешли на более дешевые продукты, а более 30 % стали покупать акционные товары.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником
19 ноября 2022 08:08

Александр Лукашенко поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником

На Сахалине из-за взрыва газа обрушилась часть дома – есть жертвы, в том числе дети
19 ноября 2022 07:45

На Сахалине из-за взрыва газа обрушилась часть дома – есть жертвы, в том числе дети

60% поляков вынуждены экономить на еде из-за роста цен
18 ноября 2022 20:41

60% поляков вынуждены экономить на еде из-за роста цен