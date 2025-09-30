«Чепуха полная». Лукашенко ответил Зеленскому на высказывание о нем и Путине

Лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко резко отреагировал и назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского «чепухой полной». Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Вы генералы в экономиках своих стран, – обратился президент к участникам встречи. – Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная».

Ранее Зеленский отверг предложение Лукашенко поговорить, назвав его оторванным от реальности. При этом Президент Беларуси, ссылаясь на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил о существовании мирной инициативы, якобы обсуждавшейся в США, и призвал президента Украины принять ее, чтобы не потерять страну.

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