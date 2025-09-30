Прямой эфир

«Чепуха полная». Лукашенко ответил Зеленскому на высказывание о нем и Путине

30 сентября 2025 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Чепуха полная». Лукашенко ответил Зеленскому на высказывание о нем и Путине-0

Лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко резко отреагировал и назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского «чепухой полной». Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Вы генералы в экономиках своих стран, – обратился президент к участникам встречи. – Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная».

Ранее Зеленский отверг предложение Лукашенко поговорить, назвав его оторванным от реальности. При этом Президент Беларуси, ссылаясь на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил о существовании мирной инициативы, якобы обсуждавшейся в США, и призвал президента Украины принять ее, чтобы не потерять страну.

Фото: pixabay

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
YouTube выплатит Трампу $24,5 млн за блокировку его аккаунта
30 сентября 2025 12:51

YouTube выплатит Трампу $24,5 млн за блокировку его аккаунта

В Польше задержали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
30 сентября 2025 11:22

В Польше задержали украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Количество погибших после обрушения школы-интерната в Индонезии выросло до 3 человек
30 сентября 2025 10:59

Количество погибших после обрушения школы-интерната в Индонезии выросло до 3 человек