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YouTube выплатит Трампу $24,5 млн за блокировку его аккаунта

30 сентября 2025 12:51
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YouTube выплатит Трампу $24,5 млн за блокировку его аккаунта-0

Видеоплатформа YouTube согласилась выплатить 24,5 миллиона долларов для урегулирования судебного иска президента США Дональда Трампа, связанного с блокировкой его аккаунта в 2021 году. Об этом пишет ТАСС.

Из этой суммы 22 миллиона долларов будут выделены на строительство нового бального зала в Белом доме, остальное будет выделено другим истцам, обвиняющим платформу в цензуре.

Ранее другие социальные сети выплачивали аналогичные компенсации: Meta – 25 миллионов долларов, X – 10 миллионов долларов. Аккаунты Трампа были заблокированы в начале 2021 года и позже восстановлены. В ответ на ограничения он создал собственную социальную платформу Truth, которая стала его основным каналом коммуникации.

Фото: pixabay

# Международная политика # Деньги

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