Чем мы отличаемся от братской Украины? Политолог Лазуткин объяснил

Андрей Лазуткин, политолог: Чем вот мы отличаемся от братской Украины? То есть, когда Зеленский едет к Трампу и там обещает, что он вступит в НАТО — не вступит в НАТО, вступит в ЕС – не вступит, поставит у себя ядерное оружие — не поставит. У белорусского Президента сегодня таких полномочий нет кому-то что-то обещать. Есть Всебелорусское народное собрание, которое утверждает два главных документа: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. Там и прописано, с кем мы дружим – с Россией, с кем мы строим экономический союз, военный союз, и что будет с ядерным оружием. То есть это вещи, на которые Президент формально повлиять не может. И даже если завтра выберут там условного Зеленского, какого-то нехорошего человека, ВНС ему скажет, что, дружок, вот есть документы, ты будешь делать то, что там написано, а не то, что тебе скажут в МИ-6 какие-то друзья. И в этом плане такие документы принимаются не каждый год, не раз в два года. Они принимаются там на 15 лет. И какой бы дальше ни был Президент, он все равно будет действовать в той рамке, которая закладывается сейчас.

Андрей Лазуткин:

Но при этом надо сверять часы. То есть скоро у нас будет послание Президента, как и в России. Значит, и там будет доклад по всем сферам вот этой безопасности и обороны. Если говорить кратко, то у нас сегодня одна проблема в нашей обороне и в нашей безопасности – это Польша, Поляки просто они исполняют все, что можно исполнять. Там худшие какие-то сценарии все это делается. То есть это все выглядит как то, что нам готовят некую превентивную войну, как Гитлер говорил о том, что, смотрите, на нас хотят напасть советские граждане, давайте на них тоже нападем. Вот это сегодня делает Польша в районе Сувалок (Сувалкский коридор). Там создается наступательная польская группировка. То есть вы куда будете наступать? В Калининград или к нам? Это то, что нас интересует. Поэтому, значит, Президенту докладывают по всем этим вещам, а потом это все ляжет открыто, как было подчеркнуто уже в послание Президента Всебелорусскому собранию и народу. То есть это все будет примерно там, в конце апреля. Я думаю, что вот сегодня силовые структуры Президенту, ну днями ранее доложили о том, какая обстановка, в чем там и что там делают наши польские братья.