Переживут ли демократы Трампа – Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Трамп еще в первый свой срок говорил о том, что пора бы НАТО распускать вообще, зажилось оно на свете, и оно никому не надо. Но, понимаете, Демпартия – это умные люди. Они почему-то умнее действуют, чем республиканцы. Потому чт о вот эта война, которая была спровоцирована в Украине, она вдохнула в это НАТО просто новую кровь. Там влили вот буквально (бабки, уважение, лозунги). Есть реальный конфликт. И более того, они еще принимали новых членов. То есть мы там где-то своими действиями, может, они так это все просчитали, но НАТО укрепилось очень сильно. Хотя при первом сроке Трампа там все уже висело на соплях. И если бы Трамп, может быть, переизбрался и не было бы вот этой нынешней, то, наверное, НАТО было бы гораздо хуже, чем сейчас. Переживут ли они Трампа? Я думаю, что переживут.