В Турции отменён запрет на экспорт лимонов

Анкара отказалась от введения запрета на экспорт лимонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с целью удовлетворения внутреннего спроса на продукцию в стране вывоз лимонов с 9 апреля будет прекращен. Однако в ходе встречи, в которой принимали участие министр торговли Турции Омер Болат, депутаты, фермеры и экспортеры, было принято решение о снятии временного запрета на экспорт лимонов.

Доступ граждан страны к продукции по подходящим ценам будет достигнут за счет запрета спекуляции и поддержания стабильных цен, пояснил политик.