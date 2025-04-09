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В Турции отменён запрет на экспорт лимонов

09 апреля 2025 07:44
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Анкара отказалась от введения запрета на экспорт лимонов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Турции отменён запрет на экспорт лимонов-1

Фото: Pinterest

Ранее сообщалось, что с целью удовлетворения внутреннего спроса на продукцию в стране вывоз лимонов с 9 апреля будет прекращен. Однако в ходе встречи, в которой принимали участие министр торговли Турции Омер Болат, депутаты, фермеры и экспортеры, было принято решение о снятии временного запрета на экспорт лимонов.

Доступ граждан страны к продукции по подходящим ценам будет достигнут за счет запрета спекуляции и поддержания стабильных цен, пояснил политик.

# Овощи и фрукты

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