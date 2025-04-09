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Польские производители и продавцы электробытовых приборов тонут в долгах

09 апреля 2025 07:51
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Польские производители и продавцы электробытовых приборов тонут в долгах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские производители и продавцы электробытовых приборов тонут в долгах-2

По данным местных финансовых СМИ, общая задолженность ритейлеров выросла за последние два года почти на 300 % и в феврале превысила 122 миллиона злотых. Компании, выпускающие бытовую технику, также имеют непогашенные кредиты на 83 миллиона злотых. Особенно сложным был последний год, когда задолженности увеличились более чем на 200 %. Сейчас почти 200 фирм имеют финансовые трудности. Аналитики связывают это с ростом расходов на бизнес, стоимостью электроэнергии, а также спадом розничной торговли в стране.

# Польша

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