Польские производители и продавцы электробытовых приборов тонут в долгах

По данным местных финансовых СМИ, общая задолженность ритейлеров выросла за последние два года почти на 300 % и в феврале превысила 122 миллиона злотых. Компании, выпускающие бытовую технику, также имеют непогашенные кредиты на 83 миллиона злотых. Особенно сложным был последний год, когда задолженности увеличились более чем на 200 %. Сейчас почти 200 фирм имеют финансовые трудности. Аналитики связывают это с ростом расходов на бизнес, стоимостью электроэнергии, а также спадом розничной торговли в стране.