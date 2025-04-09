Курсанты сдают выпускные экзамены по военным специальностям в Борисовском учебном центре

Весенняя сессия: в Борисовском учебном центре курсанты сдают выпускные экзамены по военным специальностям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигонных директрисах – стрельба. Ее экипажи выполняют из вооружения боевых машин и артиллерийских орудий. Задача механикам-водителям – преодолеть специальную трассу длиной около четырех с половиной километров. Путь непростой. Из препятствий – минно-взрывные заграждения, противотанковые рвы и колейный мост.

Валерий Меронец, руководитель занятий:

Протяженность маршрута 4,2 километра. Оборудуется препятствиями № 10, прямой ограниченный проход. Препятствие № 8, место стоянки остановки машины на подъеме. Препятствие № 12, проход между столбами на спуске. Потом препятствие № 8, место стоянки остановки машины на горизонте. Макет колейного моста, препятствие № 5. Противотанковый ров с проходом препятствия № 4, три колейных прохода в минно-взрывном заграждении препятствия № 9 и препятствия № 19, участок заграждения и маневрирование, соответственно, и скоростной участок.

Результаты во время испытаний показывают достойные. Крепкие навыки по управлению боевыми машинами пригодятся во время службы в составе экипажей. После успешной сдачи экзамена – будущие офицеры получают распределение по воинским частям.