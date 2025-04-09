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В Китае загорелся дом престарелых – 20 человек погибли

09 апреля 2025 07:51
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По меньшей мере 20 человек погибли при сильном пожаре в городе Чэндэ на севере Китая. Там загорелся дом престарелых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае загорелся дом престарелых – 20 человек погибли-2

По данным властей огонь вспыхнул вечером, когда многие постояльцы уже спали. Прибывшие на место спасатели организовали эвакуацию. Сейчас уточняется, сколько именно человек находилось в здании во время ЧП. Чтобы потушить пламя, пожарным понадобилось несколько часов. Специалисты продолжают разбирать завалы.

# Китай # Пожар

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