В Китае загорелся дом престарелых – 20 человек погибли

По меньшей мере 20 человек погибли при сильном пожаре в городе Чэндэ на севере Китая. Там загорелся дом престарелых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным властей огонь вспыхнул вечером, когда многие постояльцы уже спали. Прибывшие на место спасатели организовали эвакуацию. Сейчас уточняется, сколько именно человек находилось в здании во время ЧП. Чтобы потушить пламя, пожарным понадобилось несколько часов. Специалисты продолжают разбирать завалы.