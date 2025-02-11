После выхода из БРЭЛЛ электричество для жителей стран Балтии подорожает на 20-40%

Страны Балтии несут очередные потери в войне за свою якобы энергонезависимость. Всего несколько дней назад республики вышли из БРЭЛЛ – энергетического кольца, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву – и уже столкнулись с первыми неприятностями, которые могут оказаться лишь началом сильнейшего кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая и основная проблема – повышение цен. После выхода из соглашения средняя стоимость электричества выросла до 147 евро за мегаватт час. И цифры будут только расти. Общие расходы на подготовку стран Балтии к выходу из БРЭЛЛ и синхронизацию с европейскими электросетями составили более полутора миллиардов евро. Еще ни разу ЕС не выделял такие огромные суммы на подобные проекты. И, разумеется, это не бескорыстно. Отпраздновав свою энергонезависимость от Беларуси и России – страны Балтии тут же попали в зависимость от Польши, Швеции и Финляндии. Теперь они основные поставщики электричества. При этом, их услуги обходятся намного дороже. Расплачиваться за недальновидность правительства придется, ожидаемо, жителям Эстонии, Латвии и Литвы. Именно на их плечи ляжет возмещение всех расходов. В ближайшие дни стоимость электричества для них вырастет на 20, а то и на 40 %.